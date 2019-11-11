سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جعجع: تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية غير مقبول

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:03 م
جعجع: تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية غير مقبول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن التأخير في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف الرئيس الجديد للحكومة بتأليفها، أمر غير مقبول في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى ضرورة سرعة تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين إنقاذا للأوضاع الراهنة في البلاد.
 
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
 
وأشار جعجع في كلمة مساء اليوم عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) إلى أن انقضاء 14 يوما منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، دون تحديد موعد للاستشارات النيابية، أمر غير مسبوق وليس مقبولا، لاسيما وأنه في الأوضاع الطبيعية لم يكن هذا الإجراء الدستوري يستغرق سوى يوم واحد أو يومين فقط.
وشدد على أنه لا يكفي أن تتألف الحكومة الجديدة من اختصاصيين فقط، وإنما يجب أن يكونوا مستقلين عن القوى والأحزاب السياسية الموجودة في السلطة، حتى لا تصبح قراراتهم مقيدة بالقوى السياسية ومصالحها.
 
 

حزب القوات اللبنانية

لبنان

سمير جعجع

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة