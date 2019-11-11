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جانتس يلتقى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" غدا لتجنب إجراء انتخابات جديدة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:10 م
جانتس يلتقى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" غدا لتجنب إجراء انتخابات جديدة جانتس
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلن بيني جانتس رئيس تحالف "أزرق -أبيض" اليوم الاثنين، أنه سيلتقي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، الثلاثاء، ضمن الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال جانتس  ، في مستهل اجتماع تحالف "أزرق -أبيض": "سنكون مستعدين للنظر في بعض حلول الوسط طالما أنها تتطابق مع رؤيتنا"، مؤكداً الحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وليس الذهاب لانتخابات ثالثة، مضيفا فى تصريحات صحفية اتصل بي ليبرمان ، لمناقشة الخطوط العريضة لحكومة الوحدة، لتجنب انتخابات ثالثة في غضون عام.

ونوه جانتس، الى أنه ارسل رسالة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جاء فيها :"منذ شهر وأنت رافض مناقشة القضايا الجوهرية التي تثير قلق المواطنين الإسرائيليين، ابعث وفدك لنجرى  مفاوضات حقيقية وصادقة"، 

من ناحيته، قال افيجدور ليبرمان ، أثناء اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه أنه سيصوت لصالح حكومة وحدة حتى لو لم يكن ائتلافًا، ودعا ليبرمان مرة أخرى  نتنياهو وجانتس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن وحذر من انتخابات ثالثة.

 

 

 

 


بانى جانتس

اسرائيل

افيجدور ليبرمان

الكنيست

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