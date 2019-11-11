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جامعة بنها تنظم اليوم "معرض الابتكارات 2019" بحضور رجال الأعمال والصناعة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:00 ص
جامعة بنها تنظم اليوم "معرض الابتكارات 2019" بحضور رجال الأعمال والصناعة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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يقيم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها معرض الابتكارات الأول بجامعة بنها، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن المعرض يهدف إلى عمل سوق سنوى يستعرض فيه المبتكرون والمخترعون من أبناء جامعة بنها ومحافظة القليوبية ابتكاراتهم فى 4 محاور رئيسية، وذلك بحضور الباحثين ورجال الأعمال والصناعة وممثلين من جهات تمويل البحث العلمى والابتكار بهدف نشر ثقافة الابتكار والمساهمة فى خلق بيئة محفزة للابتكار والمساعدة فى تسويق الابتكارات.

وتابع، أن المعرض يمثل منصة للتواصل بين كل أطراف منظومة دعم الابتكار وبين الجامعات وقطاع الصناعة.

 وأوضح رئيس جامعة بنها، أن المشاركة بالمعرض تتبلور في عدة محاور، أولها القطاع الهندس، والثاني القطاع الطبي والزراع، والثالث قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، والرابع الفنون "التطبيقية - التشكيلية - التعبيرية – الموسيقية"، مشيرا إلى أن جوائز المعرض، تتمثل في تقديم الجامعة جوائز تشجيعية مالية للمشاريع والأعمال المتميزة قيمة الجائزة الواحدة 5000 جنيه مصرى لأفضل فكرة مشاركة لكل قطاع، ويتم تحكيم الأفكار بناءا على رأى لجنه تحكيم متخصصه في المحاور الأربعة، موضحا أن المعرض يأتي بحضور رجال الصناعة والمستثمرين، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 


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