جامعة المنصورة تستضيف عالم الآثار زاهى حواس الأحد القادم

الدقهلية شريف الديب

تستضيف جامعة المنصورة يوم الأحد القادم 17 نوفمبر 2019 م، العالم الأثرى الكبير الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن وهبة أستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب ومنسق الندوة.

خلال ندوة تثقيفية بعنوان " أسرار الفراعنة " يتحدث خلالها عن رحلته عن الاكتشافات الأثرية التى قام بها فى رحلته فى عالم الآثار ويستعرض خلال الندوة أحدث اكتشافاته الأثرية فى وادى الملوك الغربى.

ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة المنصورة على نشر الوعى الأثرى لدى طلاب الجامعة والالتقاء برموز العلم فى كافة المجالات.