ثقافة الإسكندرية تناقش دور الأسرة في تنشئة الطفل

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ،محاضرة بعنوان "دور الأسرة في ثقافة الطفل"، بمركز شباب البرنس، جاء ذلك ضمن نشاط بيت ثقافة أبو قير بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها زينب محمد عن دور الأسرة في تنشئة الطفل كونها الخلية الأولى، في تشكيل شخصية الطفل وثقافته، موضحة أن القدوة الحسنة من أفضل أساليب التربية، وخير مثال للقدوة الحسنة الرسول الكريم، واختتمت حديثها بضرورة تربية الطفل على السلوكيات الإيجابية والأخلاقيات الحميدة، حتى يصبح شخصية سوية وفعالة في المجتمع.

وعقد قصر ثقافة الأنفوشي ،ندوة بعنوان "كيفية التصدى لحروب الجيل الرابع" ،أدارها الشاعر أحمد قدرى، تحدث خلالها وطارق الكردى ،عن مفهوم حروب الجيل الرابع كيفية التصدى للشائعات ،التي تعد من أخطر الوسائل المتبعة لنشر الفتنة وزعزعة الاستقرار في المجتمع.

من جهة أخرى نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ،إحتفالية بالمولد النبوي الشريف من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي، بدأت الفعاليات بكلمة الشيخ محمد الجيزاوي من منطقة وعظ الإسكندرية، تحدث خلالها عن مولد الرسول الكريم وحكم الإحتفال بالمولد ومظاهر الاحتفال ،ومنها ارتداء البعض للزي الأبيض اللون، أو شراء الحلوى وتوزيع المشروبات، من جانبه أكد الشيخ إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر وأمين بيت العائلة بالإسكندرية، على أن الأهم من الاحتفال بالمولد هو الاقتداء بالرسول واتباع سنته والسير على نهجه.

أعقب ذلك ألقاء الشاعر على عبد الدايم قصيدة في حب رسول الله بعنوان "خواطر ليست عابرة" من ديوانه "عن الأبيض المتوسط والداخلين"، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، تضمن تقديم تابلوهات متنوعة منها يا رسول الله يا طه، سلام الله يا طه، هذا إلى جانب فقرة التنورة للفنان ياسر عثمان على نغمات أغنية الله الله يا بلدنا التي تفاعل معها الحضور، شهد الحفل الشيخ يسري عبد الحميد واعظ أول وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ومدير عام الفرع ونخبة من المثقفين

في سياق أخر ، افتتح مركز معرض "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" في دورته الثانية عشر، والذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفالية السنوية، التي تنظمها مدرسة الفنون التابعة لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

افتتح المعرض الفنان محمد شاكر العميد السابق لكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية والمايسترو راجح داوود المستشار الفني لمركز الفنون ود. محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي ،وذلك في حضور عدد كبير من الأطفال وذويهم لمشاهدة أعمالهم الفنية المشاركة في المعرض.

يتضمن المعرض نتاج ورش العمل التي نظمتها مدرسة الفنون خلال العام، والتي وصل عددها لحوالي 110 ورش عمل تنوعت بين الفنون التشكيلية والمسرح والسينما، هذا إلى جانب ورش العمل التي تم تصميمها خصيصًا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

استهدفت ورش العمل الأطفال والنشء في الفئة العمرية من 5 سنوات حتى 18 سنة، ووصل عدد المشاركين في ورش العمل حوالي 800 فرد شاركوا في 90 ورشة عمل تم إقامتها خلال اجازتي نصف العام والصيف، وتنوعت ورش العمل بين الفنون التشكيلية (النحت، الخزف، الموزاييك، الرسم، الأعمال اليدوية، وغيرها) والمسرح (ألعاب مسرحية، تصنيع عرائس)، والفتوغرافيا، والسينما (فيلم تحريك، مبادئ صناعة الفيلم، مبادئ صناعة فيلم رسوم متحركة).

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحى العجمي غرب الاسكندرية من هلال إدارة المتابعة الميدانية ، بدعم محطة الصرف الصحى بطلمية جديدة ، و ذلك بناءاً علي تعليمات السيد موسى رئيس الحي و تحسين علوان سكرتير عام الحي قامت أدارة المتابعة الميدانية

حيث تم متابعة إنزال وتركيب طلمبة سعة 250 لتر فى المرحلة الثانيه وذالك تدعيمآ لمحطة صرف صحي رقم 3 الكائنة خلف برج العائلة قبلي اسكندرية مطروح وذالك لرفع كفاءة المحطة

متابعة أعمال تطهير وتكريك فرعات مطابق الصرف الصحي بطريق ام زغيو بواسطة مقاول شركة الصرف الصحي ، بحضور مدير المتابعة ومفتش المتابعة.

من جهه أخرى و بناءاً علي تعليمات السيد موسى رئيس الحي ، قامت أدارة المتابعة ، بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحي ،بمحطة ص1 بطريق إسكندرية مطروح قبلي أمام مدخل أكتوبر ، استعدادا للشتاء و لتصريف مياه الامطار و عدم تراكمها بالشوارع الرئيسية.

يذكر أن حى العجمى من المناطق التى تتعرض للغرق، بسبب تراكم مياه الأمطار فى فصل الشتاء ، وتعمل شركة الصرف الصحى على حل مشكلة تراكم مياه الامطار بالشوارع ، من خلال رفع كفاءة محطات الرفع استعدادا لاستقبال موسم النوات القادم.