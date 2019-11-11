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تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:33 م
تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل تويتر
كتبت هبة السيد

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دعت شبكة تويتر، عملائها للمشاركة بآرائهم فى السياسة الجديدة لتحديد نهج تعامله مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة، وقالت الشركة فى بيان إن الاستبيان متوفر باللغات العربية والإنجليزية والهندية والإسبانية والبرتغالية واليابانية

ويعمل تويتر بشكل مستمر لتوفير سياق حول المحتوى الذي يراه ويتفاعل معه الأشخاص عند استخدامهم للمنصة للتعرّف على ما يحدث فى العالم، ومن شأن المحاولات المتعمدة لتضليل أو إرباك الناس من خلال الوسائط المزيفة أن تفسد سلامة المحادثات.

وأعلنت الشركة عن خطّتها مؤخرا للسعى للحصول على مساهمات الجمهور بشأن سياسة جديدة للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة، وطلب تويتر آراء الجمهور من قبل، انطلاقاً من حرصه -كخدمة مفتوحة -أن تعكس قوانينه صوت مستخدميه. كما يؤمن بضرورة التفكير من منظور عالمى، وكذلك تسهيل فهم القرارات المتعلقة بتعديل المحتوى.

تتطور قوانين تويتر وخدماته بشكل دائم، بناءً على أى سلوك جديد يتم رصده عبر الإنترنت وتتشاور المنصة بشكل منتظم مع الخبراء والباحثين لمساعدته فى فهم القضايا الجديدة مثل الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة

واستناداً إلى هذه المشاورات، يقترح تويتر تعريف الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة على أنها أى صور أو مقاطع فيديو أو صوت تم تغييرها أو تلفيقها بشكل كبير بطريقة تهدف إلى خداع الآخرين أو تغيير معناها الأصلى، وتعرف هذه الوسائط أيضا بـ"الديب فيك" أو "الشالو فيك". 

وفيما يلى أفكاراً استعرضها تويتر حول ما سيفعله عند رصد وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة تحاول عمداً خداع الآخرين أو إرباكهم:

 من الممكن أن يقوم تويتر بالآتى

وضع إشعار بجانب التغريدات التى تشارك وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة.

تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوى على وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة.

إضافة رابط -على سبيل المثال، إلى مقال أو لحظات تويتر- يُمكن للأشخاص من خلاله قراءة المزيد حول سبب اعتقاد عدد من المصادر أن هذه الوسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تضمنت تغريدة وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة من شأنها تهديد السلامة الجسدية لشخص ما أو تؤدى إلى أضرار جسيمة أخرى، سيقوم تويتر بإزالتها.

وتوفر تويتر استبيان باللغات الإنجليزية والهندية والعربية والإسبانية والبرتغالية واليابانية، أما بالنسبة للغات الغير المتوفرة، فإن فريق تويتر يعمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المحلية وواضعي السياسات لضمان تمثيل وجهات نظرهم.

وإذا فضّل الجمهور التغريد برأيهم، فسيستمع تويتر لهم أيضاً من خلال استخدامهم الوسم التالى:

#TwitterPolicyFeedback

وفى حال أرادت إحدى المنظمات مشاركة تويتر فى تطوير حلول اكتشاف الوسائط المزيفة والمُضلِّلة، يمكنها ملئ النموذج المخصص لذلك

سيتم غلق باب تقديم المقترحات بحلول يوم الخميس 28 نوفمبر الساعة 2:59 صباحاً بتوقيت السعودية

وخلال هذه المرحلة، سيراجع تويتر المقترحات التى تلقاها لبدء عملية إدراج السياسة في قوانين تويتر، بالإضافة إلى تدريب الفرق المعنية بتنفيذ القوانين لدى تويتر على كيفية التعامل مع هذا المحتوى

وسيصدر تويتر إعلاناً آخر قبل 30 يوماً على الأقل من دخول السياسة حيز التنفيذ وفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم

ويؤكد تويتر التزامه بخدمة المحادثة العامة على تويتر والقيام بدوره بطريقة منفتحة وبشكل يتسم بالشفافية.

 

تويتر

سياسة تويتر

الاخبار المضللة

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