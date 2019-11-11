توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والمركز القومى للبحوث فى التخصصات العلمية

الغربية – مصطفى عادل

وقعت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، إتفاقية تبادل وتعاون علمى مع المركز القومى للبحوث،فى التخصصات العلمية والعملية فى مجالات الفيزياء،الكيمياء،البيولوجيا،الزراعة،الصيدلة،الطب،الهندسة البيطرة وعلوم البيئة بجميع فروعها.

من جانبة أكد الدكتور مجدى سبع حرص الجامعة على إعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية المبنية على قاعدة أكاديمية ثابته لخدمة المجتمع المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها التى تهدف الى وضع أسس التكامل العلمى بين جامعة طنطا والمركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى والبرامج التدريبية والمشروعات البحثية التطبيقية وتبادل الخبرات.