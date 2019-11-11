سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والمركز القومى للبحوث فى التخصصات العلمية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:16 م
توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والمركز القومى للبحوث فى التخصصات العلمية الدكتور مجدى سبع
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، إتفاقية تبادل وتعاون علمى مع المركز القومى للبحوث،فى التخصصات العلمية والعملية فى مجالات الفيزياء،الكيمياء،البيولوجيا،الزراعة،الصيدلة،الطب،الهندسة البيطرة وعلوم البيئة بجميع فروعها.

من جانبة أكد الدكتور مجدى سبع حرص الجامعة على إعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية المبنية على قاعدة أكاديمية ثابته لخدمة المجتمع المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها التى تهدف الى وضع أسس التكامل العلمى بين جامعة طنطا والمركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى والبرامج التدريبية والمشروعات البحثية التطبيقية وتبادل الخبرات.

 

 

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

المركز القومى للبحوث

ابحاث علميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة طنطا: اتفقنا مع جامعة الأورال الروسية على تنفيذ محاكاة تعليمية لمحطة نووية.. عماد عتمان: بروتوكول مع جامعة برادفورد فى مجال الهندسة الطبية.. وزيادة عدد القوافل الخدمية لـ24 بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 م

وزيرة الهجرة فى جامعة طنطا لإطلاق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:36 ص

صور.. وزيرة الهجرة تصل جامعة طنطا لإطلاق "مبادرة جامعتك لها حق عليك"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:33 ص

تفاصيل جديدة فى "واقعة المدرج".. رئيس جامعة طنطا يحيل الطالبين المتطاولين على عميد الحقوق لمجلس تأديب.. الطالبة وولى أمرها يعتذران لعميد الكلية.. وطالب "سيجارة الحشيش" يرقص أعلى سطح الكلية باليوم التالى للواقعة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة