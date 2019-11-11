تنفيذ 6 قرارات إزالة للتعدى على أراضى الدولة غرب الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية ثان غرب الاسكندرية ، حملة إزالة مكبرة ،وذلك فى إطار الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ،وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الاسكندرية ،بإزالة حالات التعدى على أملاك الدولة.

و أشار بيان صادر اليوم الى أن حى العامرية قد شن حملة مكبرة برئاسة المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان ، فى وجود حكمدار غرب نائب مدير قطاع غرب و مساعد فرقة العامرية ومأمور قسم عامرية ثان و ضباط مباحث العامرية ومندوب الرى ، و أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة وتم استرداد حوالى 1700 متر من أراضي الدولة لعودة حق الدولة.

فيما شدد المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان على ايقاف اعمال البناء المخالف والتحفظ علي معدات البناء والقضاء عليها فى المهد ، حيث تم شن حملة بقيادة رئيس وحده الإزالة والتدخل السريع ومديرا شغال طريق أسفرت عن إزالة حوائط واسوار بالطوب الأبيض بالكيلو59 على الطريق الصحراوى والتحفظ على اسمنت.

كما شن حى شرق بالإسكندرية ، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف ،من خلال لجنة التحفظ والتدخل السريع بالحي للعقار الكائن 49 شارع مصطفي كامل منطقة سموحة، وتم إيقاف أعمال هدم داخل محل بالدور الأرضي، وفك شادر أمام المحل ،كذلك تم التوجه للعقار الكائن شارع مدرسة تيمور ثالث شارع شمال من الزراعي أبيس الثانية وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي

كما تم إيقاف أعمال البناء بالعقار الكائن ثاني شارع شمال من شارع مدرسة تيمور من الزراعي أبيس الثانية وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و فى نفس السياق تلقت نجوى امين بلاغ من غرفة عمليات المحافظة واشارات تفيد بوجود اعمال بناء مخالف فى عدد من العقارات بدائرة قسم الجمرك و توجهت رئيس حى الجمرك لجنه الايقاف والتحفظ ،لإزالة البناء المخالف وردع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

حيث انتقلت نجوى أمين رئيس حى الجمرك لمواقع البلاغات برفقة لجنة الايقاف والتحفظ برئاسة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحى ، و مدير عام الإدارة الهندسية ، و مدير ادارة المشروعات ومديرا دارة اشغال الطريق ومدير ادارة المتابعه الميدانية ومدير ادارة وحده التدخل السريع وعضو من الشئون القانونية ومهندس المنطقة وقوه امنية .

كما تم التحفظ على مواد بناء من امام 56 شارع نصر الدين و"ونش" " و"موتور " و2كوريك و2براويطة والتحفظ عليهم وايدعهم فى مخزن الحى ، كما تم اليوم اعاده فك شدة خشبيه تم تشيدها مرة اخر بالعقار 27شارع وكالة الليمون>