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تنفيذ 16 حكما قضائيا فى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:40 ص
تنفيذ 16 حكما قضائيا فى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية حملة أمنية - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شهد شارع مستشفى الصدر بالعمرانية،

حملة أمنية

لضبط حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المواطنين.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة من تنفيذ 16 حكما قضائيا جناية وجزئيى ومستأنف، وضبط قضية مخدرات، ومسجلين خطر.

كما أسفرت الحملة التي وجه بها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن إزالة 85 حالة تعدي لمحلات تجارية، وباعة متجولين، ومقاهي عشوائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


شارع مستشفى الصدر

حملة بالعمرانية

قسم العمرانية

أمن الجيزة

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