تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الهجوم التركى على الدوحة بسبب سوريا حيلة مفضوحة لابتزاز الحمدين.. تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. مسؤول قطرى يتعهد بتقديم تسهيلات خاصة لرجال الأعمال والشركات التركية.. تسريب صوتى يفضح تسلط أردوغان وطرده إعلاميا معارضاً لسياساتهً.

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