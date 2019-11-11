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تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:07 م
تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الهجوم التركى على الدوحة بسبب سوريا حيلة مفضوحة لابتزاز الحمدين.. تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. مسؤول قطرى يتعهد بتقديم تسهيلات خاصة لرجال الأعمال والشركات التركية.. تسريب صوتى يفضح تسلط أردوغان وطرده إعلاميا معارضاً لسياساتهً.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ الهجوم التركى على الدوحة بسبب سوريا حيلة مفضوحة لابتزاز الحمدين.. تميم يسترضى أردوغان بامتيازات استثمارية فى قطر.. مسؤول قطرى يتعهد بتقديم تسهيلات خاصة لرجال الأعمال والشركات التركية.. تسريب صوتى يفضح تسلط أردوغان وطرده إعلاميا معارضاً لسياساتهً


 

ـ تنظيم الإخوان الإرهابى يوظف المنظمات الممولة من قطر لمهاجمة مصر.. كيف واجهت مصر أكاذيب «هيومن رايتس والعفو الدولية» عن حقوق الإنسان؟.. الحكومة فتحت السجون للنيابة والوفود الحقوقية المحلية والدولية.. وشهادة المساجين تؤكد حسن المعاملة
 

ـ الأسد يتعهد بانتخابات رئاسية ويؤكد: الصراع 2021 فى سوريا بدأ بسبب تدفق الأموال القطرية


 

ـ السيسى لعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى: التنمية وتغيير الواقع للأفضل السبيل الأنسب لمواجهة الإرهاب.. الرئيس يدعو نظيره الصينى لزيارة القاهرة.. ويؤكد: نتطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية.. و«وانج يانج»: نهضة مصر التنموية والاقتصادية من خلال رؤية استراتيجية متكاملة بقيادة السيسى
 

ـ انطلاق قمة مصر الاقتصادية الأولى بحضور كبار رموز المال والأعمال.. اليوم الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر.. ورؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة


 

ـ "المالية": نستهدف معدل نمو 6.4% فى الموازنة الجديدة.. التيسير على المتعاملين مع الجمارك.. وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركى
 

 

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اردوغان

سوريا

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