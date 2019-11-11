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تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 2768 حالة بالوراق وبرشنت فى الجيزة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:47 ص
تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 2768 حالة بالوراق وبرشنت فى الجيزة قافلة مديرية الصحة بالجيزة لأهالى الوراق وبرشنت
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت مديرية الصحة بالجيزة قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجانى لأهالى قرية برشنت مركز العياط تحت اشراف الدكتورة السيدة على، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، حيث قدمت القافلة خدماتها 2000 مريض.

وقالت مديرة المديرية، إن القافلة قدمت الكشف والعلاج المجانى لـ 251 مريض فى تخصص الباطنة، والنساء 163، والأطفال 238، والمسالك 221، والجراحه 235، وأنف وأذن 256، والعيون 205، والجلدية 253، والاسنان 178، بإجمالى 2000 حالة، بتكلفة 55484 جنيه.

كما تم تنظيم قافلة طبية أخرى ، لتقديم الخدمات الطبية لأهالى جزيرة الوراق استفاد منها 509 حالة، فى جميع التخصصات .

من جانبها أكدت الدكتورة نسرين جمال مدير إدارة النظم والمعلومات بالميرية أن وحدة العلاج عن بعد بمستشفى بولاق الدكرور، برئاسة الدكتورة رشا أبو زيد، قدمت مناظرة 32حالة فى تخصصات الانف والاذن، و68 حالة جلدية، و 37 حالة رمد، و28 حالة أمراض دم، و 48 باطنة، و26 امراض صدرية، حيث تم التواصل مع تلك الحالات فى مناطق الواحات والوارق والصف والعياط و القناطر وكذلك االحالات الموجوده فى محافظة الوادى الجديد فى الداخلة والخارجة وبلاط وباريسيى، بإجمالى 259 حالة.

 

الكشف والعلاج المجانى ل2768 حالة بالجيزة (1)
 

 

الكشف والعلاج المجانى ل2768 حالة بالجيزة (2)
 

 

الكشف والعلاج المجانى ل2768 حالة بالجيزة (3)
 

 

الكشف والعلاج المجانى ل2768 حالة بالجيزة (4)
 

 

الكشف والعلاج المجانى ل2768 حالة بالجيزة (5)
الكشف والعلاج المجانى ل2768 حالة بالجيزة (5)

 


الصحة

قوافل طبية

العلاج عن بعد

الجيزة

اخبار الجيزة

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