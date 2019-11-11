تفاصيل اجتماعات الرئيس الروسى فى قمة "بريكس"

وكالات

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس" - روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا - التى ستعقد يومى الـ13 والـ14 من نوفمبر الجارى فى العاصمة البرازيلية.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، بالإضافة لأجندة القمة يعتزم الرئيس الروسى عقد 3 لقاءات ثنائية مع قادة الصين والهند والبرازيل، الدولة المستضيفة للقمة، المنعقدة تحت شعار "النمو الاقتصادي لصالح مستقبل ابتكارى أفضل"، وفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسى، الأربعاء، اجتماعا مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، حيث سيبحث الزعيمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خاصة وأن التعاون بين موسكو ونيودلهى يتطور بنجاح في جميع المجالات، وأهمها فى مجال الطاقة.

كما من المخطط أن يجتمع بوتين في اليوم نفسه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويعد هذا اللقاء الثالث بين الرئيسين خلال العام الجاري.

أما الخميس فسيعقد الرئيس الروسي اجتماعا مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونار، ومن المتوقع أن يبحث الجانبان القضايا الدولية الملحة، وآفاق تطوير التعاون الثنائي، حيث تعد البرازيل شريكا استراتيجيا مهما لروسيا، ففي العام الماضي، احتفل البلدان بالذكرى السنوية الـ190 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وعن أجندة "بريكس" ستعقد خلال القمة جلستان، الأولى جلسة عامة أولى مغلقة، وستخصص لمناقشة القضايا الدولية، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الجديدة، ومشاكل الاستقرار العالمي والأمن الإقليمي.

وسيتبادل القادة خلالها وجهات النظر حول حالة الاقتصاد العالمي، وسيركز النقاش على مشاكل نمو الحمائية التجارية والمنافسة غير العادلة، إلى جانب تفاقم الصراع من أجل الوصول إلى الموارد والتقنيات.

أما خلال الجلسة العامة الثانية فستتم مناقشة مواضيع التعاون بين بلدان "بريكس" من أجل التنمية الاقتصادية للمجتمعات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتعميق الروابط التجارية والاستثمارية، وإطلاق مشاريع مشتركة متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.

بالإضافة لذلك سيناقش رؤساء دول "بريكس" مع أعضاء مجلس الأعمال التجارية للقمة وأعضاء مجلس الأعمال التجارية قضايا تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدان الخمسة بين مجتمع الأعمال والممثلين الحكوميين.

وتكتل "بريكس" هو منظمة تأسست في 2006 وهي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.