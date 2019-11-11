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تعمير الوادى الجديد: تنفيذ 35% من مشروع ترفيق 200 منزل ريفى بقرية القصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:04 م
تعمير الوادى الجديد: تنفيذ 35% من مشروع ترفيق 200 منزل ريفى بقرية القصر منزل ريفى بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 35 % بمشروع ترفيق الـ200 منزل ريفى بقرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة.

أكد أيمن، أن مشروع الترفيق يتضمن توصيل مرفق الصرف الصحى متضمنًا تنفيذ خطوط طرح ومحطتى رفع، على أن ينتهى المشروع بداية يناير 2020، ليكتمل تنفيذ مشروع الـ200 منزلا بشكل متكامل

أضاف أيمن، أن المشروع بأكمله تكلف 100 مليون جنيه، ويأتى ضمن مشروعات الظهير الصحراوى بالمحافظة، وتصل مساحة المنزل الى 60 مترًا مربعًا، شاملة المرافق الداخلية، وربطها على الشبكات العمومية.

 

 

 


الوادى الجديد

قريه القصر

المنازل الريفية بالداخله

تعمير الوادى الجديد

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