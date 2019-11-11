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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:42 م
خالد صلاح
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تعليم القليوبية تحيل واقعه ضرب مدرس لطالب بالخرطوم للشئون القانونية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:42 م
تعليم القليوبية تحيل واقعه ضرب مدرس لطالب بالخرطوم للشئون القانونية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
كتب فريق المحافظات

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قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تلقى شكوى من والدة الطالب أدهم محمد كمال رقم 6692 ضد مدرس بمدرسة خاصة بمدينة الخصوص لتعديه بالضرب على نجلها .

وأشار عجلان، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية، ويتم التحقيق بالواقعة، وسيتم محاسبة اى مقصر طبقا للقانون ولا تهاون مع أى شخص مخطئ، مؤكدا أنه حريص على تطبيق المعاملة الحسنة مع الطلاب داخل دور العلم. 

وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص ببلاغ والدة الطالب أدهم محمد كمال بالصف الثانى الإعدادى ضد مدرس، بمدرسة خاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتعدى على نجلها بالخرطوم مما أصابه بعدة إصابات بجسده.

وعللت والدة الطالب فى شكواها، أن السبب عدم قدرة نجلها على الكتابة وراء المدرس، لقيام المدرس بضرب الطالب بسبب أنه يحدث ضجيج بالفصل، مما اثار غضبه وقام بالتعدى عليه مرة أخرى بخرطوم محدثا إصابات بجسده، تحرر عن ذلك المحضر رقم19071 جنح الخصوص وتولت النيابة التحقيق.


تعليم

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اخبار القليوبية

ضرب طالب بالخرطوم

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