تعرف على منظومة "بوك إم" الصاروخية والدول الـ 6 التى تملكها

وكالات

تُعرف قوة الدولة فى كثير من القراءات بقوة جيشها وما يمتلكة من أسلحة قادرة على ردع كل من يحاول الإعتداء على حقوقه، لذا فان أنظمة "بوك إم 2 إى"، ضمن وسائل الدفاع الجوى، تصنف بالمتعددة الأغراض، وتستطيع صواريخها ضرب أهداف جوية على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا، وتصل إلى 25 ألف متر.

معلومات عن أخطر سلاح مضاد للطائرات فى العالم

تعمل تلك المنظومة الصاروخية على مركبات متحركة، تمنحها مرونة كبيرة في الحركة، وقدرة على الحشد في أي موقع جغرافي، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسى، الذي أوضح أن أنظمة "بوك إم 2 إي"، يمكنها العمل ضمن منظومة دفاعية متكاملة، أو تنفيذ مهام في نطاق محدد بصورة مستقلة.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، تم تصميم تلك الصواريخ لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية بواسطة صواريخ "أرض - جو"، تستطيع إسقاط المروحيات والمقاتلات، والصواريخ المجنحة.

وتستطيع الصواريخ الروسية العمل في جميع أجواء الطقس في درجة حرارة تتراوح بين (-50 إلى + 50 سيليزيوس)، ونسبة رطوبة تصل إلى 98 في المئة، وهي مجهزة بوسائل تدفئة ومكيفات هواء تمكن طاقمها من العمل في الظروف الجوية المختلفة بكفاءة عالية.

وفيما يلي 9 معلومات عن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "بوك إم 2 إي"، وفقا لمواقع روسية وأمريكية:

1- يمكن لرادارها كشف الأهداف الجوية على بعد 150 كم، وصواريخها متوسطة المدى.

2- الاشتباك مع الأهداف بالصواريخ في مدى يتراوح بين 3 إلى 45 كم، على ارتفاع يبدأ من 15 مترا حتى 25 كم.

3- يمكن للمنظومة أن تشتبك مع 24 هدف جوي في آن واحد.

4- تضم المنظومة 6 وحدات إطلاق كل منها مجهز بـ4 صواريخ، إضافة إلى وحدة القيادة والسيطرة والرادار، بحسب موقع "ديجل" الأمريكي، إضافة إلى إلى أكثر من 6 وحدات أخرى، لإعادة التحميل بالصواريخ بعد الإطلاق.

5- سرعة صواريخها تصل إلى 1.2 كم/ الثانية، ولا تحتاج أكثر من 12 ثانية للرد على التهديد الجوي بعد اكتشافه.

6- يمكنها ضرب المروحيات والصواريخ المجنحة و الباليستية والمقاتلات بصواريخ موجهة طراز "9 إم 317"، طولها 5.5 مترا، وقطرها 86 سم، وتحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 70 كغم، بحسب موقع " أرمي تكنولوجي" الأمريكى.

7- وتصل سرعة المركبة الحاملة للصواريخ إلى 65 كم/ الساعة، ويصل مداها إلى 500 كم، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

8- تعمل تلك المنظومة في 6 دول هي روسيا والصين، ومصر، وسوريا، وأوكرانيا، وفنزويلا، بحسب ما ذكره موقع "ديجل" الأمريكي.

9- تصل كفاءة إصابة الهدف بصواريخ المنظومة الروسية إلى 95 في المئة، ويمكن إعداده للعمل خلال 5 دقائق فقط.