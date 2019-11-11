تعرف على جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 188 قطعة سلاح نارى، 239 قضية مخدرات، وكذا تنفيذ 66222 حكم قضائى متنوع.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية وحملاتها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 188 قطعة سلاح نارى، بحوزة 163 متهما، تشمل: 12 بندقية آلية، 31 بندقية خرطوش، 15 طبنجة، 130 فرد محلى، 796 طلقة مختلفة الأعيرة، 217 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 66222 حكما قضائيا متنوعا، 288 حكم جناية، 16715 حكم حبس جزئى، 3098 حكم حبس مستأنف، 36349 حكم غرامة، 9772 حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت جهود الأجزة الأمينة عن ضبط ، 239 قضية مخدرات بحوزة 258 متهم ، ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 28,415 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12,195 كيلو جرام ) ، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 31 جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,711 كيلو جرام ) كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,690 كيلو جرام) ، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,350 كيلو جرام)، و2665 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، تضم 14 متهما ارتكبوا 32 حادث، اما فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 56 متهم.

كما اسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 22 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، اما فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة 15 سيارة ، و6 دراجات نارية.

وأسفرت أيضا جهود الأجهزة الأمنية فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ، عن ضبط (296) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة، تم ضبط (25990) مخالفة مرورية، أما فى مجال فحص السائقين، تم فحص (99) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 9 منهم.