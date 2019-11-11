تعرف على جهود أقسام وإدارات شرطة التموين بمختلف المحافظات

كتب محمود عبد الراضى – هدى أبو بكر

شنت شرطة التموين بمختلف المحافظات، حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط العديد من القضايا المخالفة التى تمثلت فى غش تجارى، وضبط كميات من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1009) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط مالك معمل ألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (7,883) طن "جبن أبيض- جبن موتزريلا– مسلى– نشا– زيت طعام- قشطة" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط أمين عهدة بإحدى شركات الجملة بدائرة قسم شرطة الشرابية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5 طن سكر تموينى) معبأة داخل أجولة، بفحص السكر تبين أنه متحجر، وغير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لكونه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها.

وضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية) لحيازته 2 طن منتج نهائى "زيت طعام – مسلى" معبأة داخل عبوات مقلدًا لإحدى العلامات التجارية، ومستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكذا ضبط كمية قدرها (4500) عبوة مبيدات زراعية داخل المصنع مما يؤثر على الصحة العامة للمستهلكين.

كما أسفرت أيضا جهود شرطة التموين، عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات (بمحافظة المنوفية) لحيازته ( 1,900 طن "سكر– مكسبات طعم – عسل جلوكوز - زيت طعام" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير، وكذا (17500) قطعة حلوى المولد منتج نهائى غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق.

وضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع للبويات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بتصنيع البويات مستخدمًا خامات رديئة مجهولة المصدر، وبحيازته (9,235 طن "بويات - معجون بويات") منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية غير مثبتة بإدارة العلامات التجارية، وكذا (4,180 طن مستلزمات إنتاج "بودرة بيضاء- ثنر- مادة عازلة- ألوان صناعية") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.