سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على تأثير المباحثات التجارية بين أمريكا والصين على سوق الذهب عالميًا ومحليًا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:00 ص
تعرف على تأثير المباحثات التجارية بين أمريكا والصين على سوق الذهب عالميًا ومحليًا الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب التقدم في المباحثات التي تجريها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فى هبوط حاد في أسعار الذهب عالميا لتتراجع أكثر من 3 %، مسجلة أدن مستوياتها فى أكثر من شهر، واسوأ أداء أسبوعى لها في 3 سنوات تقريبا.

البداية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل "جيد جدا"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان بأفضل ما يكون بالنسبة لواشنطن.

وأضاف ترامب، في تصريحاته التي نقلتها وكالات الأنباء، أن التقدم الذي جرى إحرازه كان أبطأ مما كان يحبذ، لكنه أضاف أن الصين تريد الاتفاق بدرجة أكبر من رغبة الولايات المتحدة، موضحا "تتقدم المحادثات مع الصين، وأعتقد بشكل جيد جدا. وإذا أبرمنا اتفاقا، فإنه سيكون عظيما وإلا فإنني لن أبرمه، وتريد الصين بشدة إبرام هذا الاتفاق...لكن ينبغي أن يكون بأفضل ما يكون".

عقب تصريحات ترامب، والتفاؤل الكبير في الأسواق، بشأن اتفاق تسوية مرتقب بين أكبر اقتصادين في العالم، للحد من التصعيد التجارى، شهد  الذهب اسوأ أداء أسبوعى له منذ أكثر من 3 سنوات، ليهبط الذهب حوالى 40 دولارا فى أسبوع واحد، عقب توقف الصين عن شراء المعدن النفيس لأول مرة منذ 10 أشهر، الأمر الذى دفع الأسعار فى مصر للهبوط 20 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر، تأثرت بصورة كبيرة بالأحداث العالمية التى طالت الذهب، إذ هبط سعر الذهب فى مصر قرابة 20 جنيها للجرام، خلال الأسبوع الماضى، ليهبط الذهب من 681 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 661 جنيها للجرام.

 

 


أسعار الذهب

الذهب

الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم

جرام الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة