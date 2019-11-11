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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:46 م
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تعرف على أماكن فصل التيار الكهربى بالغردقة ومواعيد الانقطاع

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:02 م
تعرف على أماكن فصل التيار الكهربى بالغردقة ومواعيد الانقطاع قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، غدا الثلاثاء عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر، في بيان له أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة زهران، ومنطقة مصنع المكرونة، والمطحن التموينى، والمرور الجديد وذلك  من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا غدا الثلاثاء.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن شارع  الكهف، وذلك بعد غدا الاربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كذلك فصل التيار الكهربي عن عمارات النجدة وعمارات الشيخ الشحات عن يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا وذلك لزوم أعمال الصيانة الدورية.

 

 


البحرالاحمر

فصل التيار الكهربى

الغردقة

صيانة المحولات الدورية

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