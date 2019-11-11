تعرف على أضرار الشوفان لمرضى النقرس.. مرتين فى الأسبوع كفاية

كتبت هند عادل

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الالتهابي الذي يحدث عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك في الدم، ويؤدى إلى الشعور بألم مفاجئ شديد في إصبع القدم الكبير، وفي الحالات الشديدة والمزمنة ، قد تتكون كتل واضحه وكبيرة حول المفاصل.

ووفقا لموقع " webmed"، يرتبط النظام الغذائى بعلاقة كبيرة بمخاطر النقرس، تجنب الأطعمة التي تسبب النقرس والتي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات يمكن أن يساعد في تقليل هذه الحالة.

الشوفان هو غذاء عالي الألياف يمثل قاعدة جيدة لإضافة خيارات صحية مثل الفواكه والمكسرات والعسل ومع ذلك ، لكن عندما يتعلق الأمر بمرض النقرس ، فإنه وجبة إفطار يجب أن تحددها بعدد أيام أقل في الأسبوع.

يحتوي الشوفان على حوالي 50 إلى 150 ملليجرام من البيورينات لكل 100 جرام من الطعام هذا على الرغم من أنه ليس عاليا في البيورينات مثل اللحوم أو بعض الأسماك ، إلا أنه لا يزال مرتفعا بدرجة كافية لزيادة خطر الإصابة بالنقرس عند تناول الشوفان بكمية زائدة.

ويوصي المركز الطبي لجامعة بيتسبيرج بتقليل كمية تناول الشوفان لمرضى النقرس حتى مرتين في الأسبوع فقط.

كيف يؤثر الغذاء على فرص الإصابة بالنقرس



النظام الغذائي يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالنقرس لأن بعض الأطعمة تحتوي على البيورينات، فهذه هي المركبات التي ينقسم الجسم إلى حمض اليوريك، ويمكن أن يؤدي حمض اليوريك الزائد إلى النقرس.

بعض الأطعمة والمشروبات في نظام غذائي للشخص يمكن أن تقلل من حمض اليوريك أو تزيده. بعض الأطعمة والمشروبات الأكثر شيوعًا التي تزيد من حمض اليوريك هي:

اللحوم الحمراء، المشروبات الغازية، الأسماك.