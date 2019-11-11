تعرف على أسعار تذاكر العمرة بجميع مطارات مصر بعد تدشين البوابة الإلكترونية

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت شركات الطيران العاملة فى مصر، عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة، والذى ستنطلق أولى رحلاته فى ال 20 من نوفمبر الجارى، بعد انتهاء تدشين بوابة العمرة المصرية الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية الراغبة فى العمل بموسم العمرة عليها.

وقالت شركة مصر للطيران، إن أسعار تذاكر طيران العمرة تتراوح من 5 آلاف إلى 5 آلاف و500 جنيه وذلك وفقا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر".

وأضافت الشركة: أن أسعار تذاكر طيران خط "القاهرة - جدة - القاهرة" 5 آلاف و200 جنيه، وأسعار برامج خط " القاهرة - جدة- المدينة المنورة -القاهرة" 5 آلاف و500 جنيه، فيما تصل أسعار خط "برج العرب - جدة- برج العرب" إلى 5 آلاف و200 جنيه، وأسعار تذاكر خط " برج العرب / جده _ المدينة المنورة / برج العرب " إلى 5 آلاف و500 جنيه، وأخيرا أسعار برامج عمرة خط " الأقصر/ جده/ الأقصر" إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة تبدأ من 3 آلاف إلى 3 آلاف و300 جنيه مضافة اليها ضرائب 1935 جنيها، للموسم الأول خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى ال 22 من يناير القادم.

وأضافت الشركة، أن أسعار تذاكر السفر من مطار القاهرة الدولى أو مطار برج العرب إلى مطار جده الدولى 4 الاف و935 جنيها " 3 آلاف جنيها لتذكرة بإلاضافة إلى 1935 جنيها ضرائب"، فيما يصل سعر التذكرة للسفر إلى مطار جدة والعودة من مطار المدينة المنورة إلى 5 آلاف و235 جنيها" 3 آلاف و300 جنيه لتذكرة + 1935 جنيها ضرائب".

وقالت الشركة، إن أسعار الموسم الثانى والذى سيبدأ خلال الفترة من 23 إلى 31 يناير القادم تبدأ من 3 آلاف و500 جنيها إلى 3 آلاف و800 جنيها مضافة اليها 1935 جنيها ضرائب.

وأشارت الشركة، إلى أن أسعار تذاكر السفر من مطار القاهرة الدولى أو مطار برج العرب إلى مطار جده الدولى 5 الاف و435 جنيها " 3 آلاف و500 جنيه لتذكرة بالإضافة إلى 1935 جنيها ضرائب"، فيما يصل سعر التذكرة للسفر إلى مطار جدة والعودة من مطار المدينة المنورة إلى 5 آلاف و735 جنيها" 3 آلاف و800 جنيه لتذكرة + 1935 جنيها ضرائب".