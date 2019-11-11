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تطبيق روسى جديد يتيح رؤية كوكب الأرض من الفضاء

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:19 م
تطبيق روسى جديد يتيح رؤية كوكب الأرض من الفضاء الارض والقمر
وكالات

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أعلن فاليري زايتشكو، نائب مدير أنظمة الملاحة الفضائية في "روس كوسموس"، اليوم الإثنين، أن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، طورت تطبيقا معداً للهاتف المحمول، يتيح الوصول إلى بنك بيانات صور الأرض من الفضاء، موضحا أن تشغيله سيبدأ عام 2020.
 
وقال زايتشكو لـ"سبوتنيك"، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة موسكو: "اليوم، ضمن إطار بحوثنا العلمية، تمكنا من تطوير تطبيق معد للهاتف المحمول، وهو يخضع لاختبار تجريبي. آمل بأن نقدم هذه الخدمة، خلال الربع الأول من عام 2020".
 
 وأوضح زايتشكو أن التطبيق يتيح الوصول إلى البوابة الجغرافية، وبنك بيانات استشعار الأرض عن بعد، مشيرا إلى أنه في المستقبل وباستخدام أدوات المعالجة الخاصة ، التي سيتم تخزينها، سيكون من الممكن تلقي بيانات مسح القمر الصناعي غير الأصلية، ولكن المعلومات الضرورية المحددة.
 
وأضاف زايتشكو بأن مشروع "تسيفروفايا زيمليا" (الأرض الرقمية-ديجيتال إيرث) سيخلق تغطية ديناميكية مستمرة متعددة الفئات للمستويات العالمية والاتحادية والإقليمية والتفصيلية، حيث ستكون الصورة متاحة في الوقت المطلوب من أي مركبة فضائية، لأي شخص عبر الإنترنت".

روس كوسموس

الملاحة الفضائية

الارض

الهاتف المحمول

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