تسليم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجاً وافتتاح مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مع أحمد اللوزي، مدير الإعلام والعلاقات العامة، استعدادات حفل تسليم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بقرية " الشهابية " الذى تقوم به الشركة المصرية للرمال السوداء، ومراسم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع استخلاص ركائز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بغليون،غداً الثلاثاء.

قال محافظ كفرالشيخ، أن الشركة المصرية للرمال السوداء قامت بإحلال وتجديد وفرش وتجهيز 20 منزلاً للآسر الأكثر إحتياجاً بقرية الشهابية بالبرلس، بتكلفة مبدئية تتجاوز 8 ملايين جنيه، مرحلة أولى، تحت إشراف اللواء عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير الإدارى لمشروع الرمال السوداء بالبرلس، وتفعيلاً لدور الشركة المصرية للرمال السوداء الرائد فى المشاركة المجتمعية، وفى إطار التعاون المستمر بين الشركة ومحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وإدارة التضامن الاجتماعى ببلطيم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وفرش وتجهيز 20 منزلاً للآسر الأكثر إحتياجاً بقرية الشهابية بالبرلس، ليتم تسليمها لأهالينا بقرية الشهابية بالبرلس غداً الثلاثاء، ثم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استخلاص ركائز المعادن الاقتصادية عالية القيمة من الرمال السوداء بموقع التنجيم بغليون، بحضور اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى الـ 63 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية، لافتاً ان الشركة لها العديد من الأنشطة المجتمعية منها توزيع السلع الغذائية واللحوم على الآسر الأولى بالرعاية بقرية الشهابية بالبرلس بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعى ببلطيم.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير الإدارى لمشروع الرمال السوداء بالبرلس، على جهودهم الوطنية فى التنمية ورعاية اللآسر الأكثر إحتياجاً.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن ما تقوم به الشركة المصرية للرمال السوداء من دوراً مجتمعى يكون مصدر فخر لنا، وأن الشركة حريصة على تقديم الرعاية للآسر الأكثر إحتياجاً بمناطق التنقيب عن الرمال السوداء بالساحل الشمالى لمحافظة كفرالشيخ، داعياً جميع الشركات والبنوك العاملة على أرض محافظة كفرالشيخ أن تأخذ الشركة المصرية للرمال السوداء نموذجاً للعمل الخيرى والمشاركة المجتمعية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم الإعداد لمؤتمر يضم جميع الشركات ومنها الدلتا للسكر وشركات البترول والغاز واصحاب المصانع بالمناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس وكبار التجار والصناع والبنوك العاملة على أرض محافظة كفرالشيخ، لتعظيم دورها الخيرى ومشاركتها المجتمعية فى تنمية المجتمع والنهوض به.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مصنع الرمال السوداء الأول " التابع للشركة المصرية للرمال السوداء " تجرى إقامته بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج العناصر المعدنية من الرمال السوداء، لتقوم عليها 41 صناعة متفردة ومتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء " التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء " بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فداناً باستثمارات قدرها 24مليون دولار، وجارى الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، واستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.