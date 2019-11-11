تسجيل إصابة جديدة بالحصبة فى الولايات المتحدة

ورد تقرير عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة مطلع هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة، إذ تشهد البلاد أسوأ تفش للمرض المعدى، والقاتل أحيانا فيما يقرب من ثلاثة عقود.

ووفقا لإدارة الصحة فى ولاية جورجيا فقد تأكدت الإصابة بالحصبة يوم السبت لأحد السكان فى جنوب شرق الولاية ولم يسبق له تلقى التطعيم من المرض.

وبدأ التفشى الأخير للحصبة في نيويورك في أكتوبر 2018 وارتبط بشكل عام برفض آباء تطعيم أطفالهم بما يهدد إنهاء وضع الولايات المتحدة كدولة خالية من المرض.

وسجلت البلاد حتى الثالث من أكتوبر 1250 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية العام في 31 ولاية.