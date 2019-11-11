تركيب الكاميرات بغرف التحكم بمدينة كفر الشيخ وإنشاء وحدة اسعاف بإسحاقه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع مشروع تركيب الكاميرات بغرف التحكم بمركز ومدينة كفرالشيخ، مؤكداً أن المحافظة استلمت الكاميرات، وتم تركيب الأعمدة الحاملة للكاميرات والبالغ عددها 52 عمود، لحمل 62كاميرا، فضلاً عن تجهيز غرفتين التحكم الرئيسية بكلا من مبنى الديوان العام ومديرية الأمن، التى يتم العمل بها بالتوازى مع تركيب الكاميرات، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة IBM Intercom company – الشركة المنفذة لمشروع الكاميرات، مؤكداً ان المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح منظومة الكاميرات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ، مرحلة أولى، والمراكز بالمرحلة الثانية بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، ويتم تطبيق هذا النظام للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة، مما يساعد الجهات الأمنية والرقابية لمتابعة كل ما يحدث داخل المدينة، ومتابعة المرور والسيارات، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، ويعد ذلك تفعيلا لأهم بنود بروتوكول الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم إنشاء وحدة إسعاف خاصة بقرية إسحاقه التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، والتى تخدم قرى كلاً من " إسحاقة، والشمارقة، والمرابعين، والخادمية "، بالتنسيق مع مديرية الرى لإيجاد حل مكان بديل متميز لتقديم خدمات الإسعاف.