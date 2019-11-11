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ترامب يشيد بالإطاحة برئيس بوليفيا ويعتبرها "لحظة مهمة للديمقراطية"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:08 م
ترامب يشيد بالإطاحة برئيس بوليفيا ويعتبرها "لحظة مهمة للديمقراطية" ترامب
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 أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بالإطاحة بالرئيس البوليفي إيفو موراليس من منصبه، معتبرا أنها "لحظة مهمة للديمقراطية"، رغم اعتبار مؤيدي موراليس وبعض نواب الكونجرس الأمريكيين تلك الخطوة مرتبطة بانقلاب.
 
قال ترامب - في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - "بعد نحو 14 عامًا ومحاولته مؤخرا تجاهل الدستور البوليفي وإرادة الشعب، يحفظ رحيل موراليس الديمقراطية ويمهد الطريقة للشعب البوليفي كي تكون كلمته مسموعة".
 
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الأحداث التي شهدتها بوليفيا ترسل إشارة قوية للأنظمة غير الشرعية في فنزويلا ونيكاراجوا بأن الديمقراطية وإرادة الشعب ستسُود دائما. نحن الآن أقرب بخطوة من نصف كرة أرضية غربي ديمقراطي ومزدهر وحرّ تماما". 
 
وأعلن موراليس، أمس، استقالته من منصبه بعدما احتدمت، خلال اليومين الأخيرين، الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على الانتخابات الرئاسية التي تقول المعارضة ومنظمة الدول الأمريكية إنه جرى التلاعب بها. وانضمت قوات الشرطة إلى صف المتظاهرين المناهضين للحكومة، فيما أعلن الجيش أنه لن "يدخل في مواجهة مع الشعب" ، واستقال أيضا نائب الرئيس ألفارو جارسيا لينيرا ورئيسة مجلس الشيوخ أدريانا سالفاتيرا التي كان من المفترض أن تتولى رئاسة البلاد وفقا للدستور بعد استقالة الرئيس ونائبه. 

دونالد ترامب

إيفو موراليس

الكونجرس

فنزويلا

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