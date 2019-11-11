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تخصيص 6679 فدان بالخارجة ضمن مبادرة "الرئيس" لزراعة أشجار النخيل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:51 ص
تخصيص 6679 فدان بالخارجة ضمن مبادرة "الرئيس" لزراعة أشجار النخيل نخيل - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن تخصيص مساحة 6679 فدانا لتنفيذ مبادرة الرئيس، لزراعة 2 مليون نخلة فى الوادى الجديد

أكد مجدي، تسليم 30 حالة الأراضى المخصصة للمشروع، مع سداد 10 % من قيمة الأرض لجدية التنفيذ، فى 4 مناطق هى مدينة الخارجة على مساحة 10 أفدنة، وقرية المنيرة على مساحة 600 فدان، وقرية جناح على مساحة 2716 فدانا، وقرية فلسطين على مساحة 2450 فدانا

أضاف مجدي، أنه جرى تخصيص 61200 فدان، فى قرى ( المنيرة – صنعاء – الشركة – فلسطين) لتنفيذ المبادرة، من خلال 32 طلب مقدم، ولكن لم يجرى تسديد 10 % رسوم جدية التعاقد، وجرى الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لهذه المساحة، تمهيدا لاستكمال إجراءات تنفيذ المبادرة.

وفى سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن إصدار 87 عقدا ابتدائيًا ونهائيًا لحالات تقنين وضع اليد بالزراعة بالمركز وقراه.

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، كمال إبراهيم، أن إجمالى الحالات المتقدمة لتقنين وضعها 345 حالة، منها 315 حالة جادة، وبلغت متحصلات رسوم الفحص والمعاينة والتعاقد 9522419.4 جنيهًا، وجرى إصدار 27 عقدًا نهائيًا، و60 عقدا ابتدائيًا.

ولفت كمال، الى البت فى تقنين وضع 7 حالات وضع يد بالبناء بإجمالى مساحة 3441 مترًا، كما أن المركز يواصل فحص الطلبات المقدمة، وتلقى رسوم التعاقد وتقنين وضع اليد، لحالات الزراعة والبناء فى مدينة موط وقرى المركز.

 

 

 


الوادى الجديد

تقنين الأراضى بالوادى الجديد

مبادرة الرئيس لزراعة النخيل

الداخلة

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