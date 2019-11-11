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تحديد 4 مشروعات لتطوير قرية " الصحوة"

تخصيص 4250 فدانا لصالح 931 شاب فى 16 مشروع ظهير زراعى بالداخلة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:53 م
تخصيص 4250 فدانا لصالح 931 شاب فى 16 مشروع ظهير زراعى بالداخلة كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة
كتب فريق المحافظات

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أعلن كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن تخصيص 4250 فدانًا ضمن مشروع الظهير الزراعى الذى تنفذه المحافظة بالمركز وقراه بإجمالى 16 موقعًا.

أكد كمال، فى بيان تنفيذ المشروع فى 15 قرية ومدينة موط بالمركز، ويستفيد منه 931 شابًا وفتاة، من خلال تكوين شركات مساهمة بينهم، وحفر بئر جوفى لاستصلاح وزارعة المساحة المخصصة لكل شركة.

أضاف رئيس مركز الداخلة، أن أكبر مساحة مخصصة للمشروع هى 1000 فدان بمدينة موط، ويستفد منه 330 شابًا وفتاة، بينما يجرى تنفيذ مشروع الظهير الزراعى فى 15 قرية ( الشيخ والي- أسمنت – المعصرة- الشيخ مفتاح – الراشدة – العوينة- الهنداو- القلمون – الجديدة – بدخلو – القصر – عزب القصر- الموشية- الموهوب – غرب الموهوب)، ويهدف المشروع لتوسيع الرقعة الزراعية، وتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل للشباب.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة عن تحديد 4 مشروعات لتطوير قرية الصحوة بالمركز، وأكد رئيس الوحدة المحلية أن المشروعات التى سيجرى تنفيذها بعد توفير الاعتمادات المالية لها خلال الفترة القليلة المقبلة، سيستفيد منها 2580 نسمة بالقرية، وهى مشروعات خدمية.

أضاف كمال، أن المركز انتهى من الدراسة الفنية لهذه المشروعات وتحديدها، وهى مشروع صرف صحى متكامل بتكلفة 20 مليون جنيه، وإقامة وحدة صحية بقيمة 5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة محطة المياه بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ورصف طرق بطول 7 كم بتكلفة 15 مليون جنيه، ليصل إجمالى الاعتمادات المالية التى تحتاجها القرية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بها الى 42.5 مليون جنيه، وبمجرد توفيرها سيجرى البدء الفورى فى تنفيذ هذه المشروعات.

وفى سياق متصل أعلن المهندس عادل عمر وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال مشروع إقامة وحدة مرور بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة 4 مليون و400 الف جنيه.

أكد عادل، تنفيذ 15% من المشروع، وجارى استكماله وتشطيبه، لينتهى خلال الفترة القليلة المقبلة، لخدمة سكان مركز الداخلة وقراه.

ولفت إلى تنفيذ 70 % من مشروع محطة الصرف الصحى بقرية المنيرة بمركز الخارجة، مع الإعداد لبدء إقامة محطة تنقية بالقرية، خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

 


الوادى الجديد

اسكان الوادى الجديد

مدين الداخله

محافظه الوادى الجديد

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