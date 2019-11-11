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تحويل خطوط الكهرباء الملاصقة للمساكن لكابلات أرضية فى بلاط الوادى الجديد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:12 ص
تحويل خطوط الكهرباء الملاصقة للمساكن لكابلات أرضية فى بلاط الوادى الجديد خطوط كهرباء - أرشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن المهندس عادل عباس، رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن استكمال مشروع تحويل خطوط الكهرباء الهوائية الملاصقة للمساكن لكابلات أرضية بتكلفة 1903560 جنيهًا.

أكد عادل فى بيان، تنفيذ المشروع فى 3 قرى هى تنيدة وقسطل العويني، والشوش، لينتهى المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، إضافة الى تنفيذ 30 % من مشروع إحلال وتجديد المغذى الكهربى لقرية ذخيرة بتكلفة 4 مليون جنيه، وتنفيذ 70 % من مشروع إحلال شبكة الجهد المنخفض بتكلفة 605 الف جنيه.

أضاف، أنه جارى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد 100 عامود كهربى جهد منخفض، وإحلال 36 كم موصلات كهربية مكشوفة بموصلات معزول، تنفيذ 95 % من مشروع مدرسة الزراعة بواحة بلاط بـ50 مليون جنيه.

وفى سياق متصل أعلن المهندس عادل عباس، عن تنفيذ 95 % من مشروع إقامة المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة بلاط بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

أكد عادل، استكمال إنشاء مدرسة بلاط الثانوية الزراعية على مساحة 72 فدانًا، وتضم 20 مبنى على مساحة 29 فدانًا، وجرى الانتهاء من حفر البئر الخاص بالمدرسة لزراعة المزارع والصوب الزراعية التى ستقام على مساحة 43 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بالمدرسة خلال شهر يناير المقبل، استعدادًا لدخول المدرسة الخدمة العام الدراسى المقبل.

 

 


الوادى الجديد

مركز بلاط

كهرباء الوادى الجديد

المدرسه الزراعية بمركز بلاط

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