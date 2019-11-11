تحصين 6669 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم تحصين 6669 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ،وذلك خلال شهر أكتوبر 2019 عن طريق فريق عمل من الأطباء والإداريين والعاملين .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تحصين 59333 رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين 17046 رأس من الماشية والضان ضد مرض جدري، وتحصين عدد 59323 طائر بلقاح انفلونزا الطيور ومكافحة 1905 حيوان ضالٍ.

وفى ذات السياق قامت مديرية الطب البيطرى بعمل حملات تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك ومرازع الدواجن بنطاق المحافظة أسفرت عن غلق مزرعة واحدة للدواجن بمركز قويسنا ، وضبط 2519460كجم من لحوم البانية ولحوم مجمدة ودواجن ولحوم مصنعة بمختلف المراكز والمدن.

من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بالحملات التفتيشية التى تشنها مديرية الطب البيطرى لمواجهة المخالفين ومروجى اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مشدداً على الضرب بيد من الحديد لكل من يتلاعب بصحة سلامة المواطنين.