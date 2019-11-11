سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 6669 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:55 م
تحصين 6669 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية تحصين - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم تحصين 6669 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ،وذلك خلال شهر أكتوبر 2019 عن طريق فريق عمل من الأطباء والإداريين والعاملين .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تحصين 59333 رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين 17046 رأس من الماشية والضان ضد مرض جدري، وتحصين عدد 59323 طائر بلقاح انفلونزا الطيور ومكافحة 1905 حيوان ضالٍ.

وفى ذات السياق قامت مديرية الطب البيطرى بعمل حملات تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك ومرازع الدواجن بنطاق المحافظة أسفرت عن غلق مزرعة واحدة للدواجن بمركز قويسنا ، وضبط 2519460كجم من لحوم البانية ولحوم مجمدة ودواجن ولحوم مصنعة بمختلف المراكز والمدن.

من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بالحملات التفتيشية التى تشنها مديرية الطب البيطرى لمواجهة المخالفين ومروجى اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مشدداً على الضرب بيد من الحديد لكل من يتلاعب بصحة سلامة المواطنين.

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

شبين الكوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة