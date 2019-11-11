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تحرير 93 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:03 ص
تحرير 93 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله تموينيه - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 93قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 41 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 28 محضر لأصحاب المستودعات، 23 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

 

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

 

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أكد أنه تم تحرير 1857مخالفة تموينية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من العام الحالى 2019 وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

 

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه .

 

وأوضح، كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم .

 

 

 


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