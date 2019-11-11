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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:11 م
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تحرير 858 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:56 م
تحرير 858 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية حملة مرورية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، وتم تحرير 858 مخالفة متنوعة.

تلقي اللواء عاطف مهران  مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد  قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، قامت بتحرير 858 مخالفة متنوعة ما بين مواقف عشوائية والسير عكس الاتجاه والإنتظار الخاطئ والسرعة الزائدة وتحميل ركاب بأجر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابات المختصة.


الشرقية

مخالفة مرورية

المخدرات

قائدي السيارات

مرور الشرقية

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