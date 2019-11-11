تحرير 123 محضرا لمحلات بيع حلاوة المولد والتوصية بغلق 21 منشأة مخالفة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية مفاجئة على مصانع ومحلات بيع حلوى المولد فى جميع أرجاء المحافظة، حيث تم المرور على 97 منشأة لبيع وتصنيع حلاوة المولد النبوى الشريف، لضمان وصول سلع غذائية آمنة للمواطنين، وذلك فى إطار خطة محافظة القليوبية للتصدى للغش التجارى ومحاربة الفساد فى كافة أشكاله سعياً للحفاظ على صحة المواطنين، بناء على توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 525 كجم من منتجات حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وسحب 482 عينة لإرسالها للمعمل المركزية لتحليلها والتأكد من صلاحيتها، وتحرير 53 محضرا للقرار 96 بشأن اشتراطات النظافة فى أماكن تداول الأغذية، وتحرير 70 محضرا للقرار 97 بشأن الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين فى قطاع الأغذية، والتوصية بغلق 21 منشأة ما بين عدم وجود تراخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إخطار النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضحت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي، أنه تم وضع خطة لقيام إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالعديد من الحملات التفتيشية قبيل المولد النبوى الشريف، وتحت إشراف سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وبالتعاون مع مراقبى الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن ناحيته شدد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجارى ومروجى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.