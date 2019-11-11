تجديد حبس 17 متهمًا بحيازة منشورات 15 يومًا

كتبت أمنية الموجى

جددت النيابة العامة، حبس 17 متهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، و حيازة منشورات ، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

المتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية، كلا من: محمود فهمى، ومحمد خالد، والسيد فرغلى، وناصر لطفى، وجمال الصاوى، ومحمد مصطفى، وعرفه يوسف، ومحى الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمد سعد، ومحمود عمران، وأحمد حسينى، وأحمد عادل، ويوسف رضا، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى الشامى.

وجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.