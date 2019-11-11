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تجديد حبس 13 متهمًا بتلقى تمويلات إرهابية 15 يومًا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:32 م
تجديد حبس 13 متهمًا بتلقى تمويلات إرهابية 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 13 متهما 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة  بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، كلا من: إسلام توفيق، انس عبد العاطي، ومنصور مهدي، ورزق عبد الحميد، والسيد محمد، وفتحي مرشدى، وعلاء السيد، وأحمد زين، وكمال عصام، ويحيى الزكي، وسعيد ياسين، وسعيد جبر، وعبد الله السيد، وسليمان الشحات.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


تجديد حبس 13 متهمًا

انضمام لجماعة

نشر أخبار كاذبة

تلقى تمويلات

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