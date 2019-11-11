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تجديد حبس متهم بالاتجار غير المشروع فى العملة 15 يومًا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:03 م
تجديد حبس متهم بالاتجار غير المشروع فى العملة 15 يومًا عملات أجنبية - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذاً من مسكنه مقراً لممارسة نشاطه.

 

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذ من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 

وأضافت التحريات ، أن المتهم يعمل على

تجارة العملة

، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى” بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محقق نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم، (26.345 دولار أمريكى، و10.275 يورو، و14.410 ريال سعودى، و760.875 جنيه مصرى).

 


تجديد حبس متهم

تجارة العملة

الاتجار فى العملة

محكمة الجنح

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