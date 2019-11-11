تجديد حبس متهم بالاتجار غير المشروع فى العملة 15 يومًا

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذاً من مسكنه مقراً لممارسة نشاطه.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذ من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.