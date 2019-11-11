تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج 4 كيلو حشيش فى المطرية

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ك. ع. ص"54 سنة عاطل ومقيم شارع إسماعيل الطويل ـ عرب الحصن ـ دائرة القسم، أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وعثر بحوزته على المضبوطات" 4 كيلو و500 جرام حشيش، 500 جنيه، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض (مطواة)"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.