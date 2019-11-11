تباين مؤشرات البورصة المصرية بالختام.. والأجانب يستحوذون على 33.6% من التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد إجازة المولد النبوى الشريف، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 334 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.031 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 196.4 مليون ورقة مالية بقيمة 910.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.62%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.39%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 40 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17646 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 5474 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.