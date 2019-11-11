بيع 8300 كراسة شروط للتجمعات التنموية بشمال سيناء لأبناء المحافظات

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت مبيعات كراسة شروط حجز منزل و10 أفدنة بتجمعات سيناء التنموية الزراعية، بيع 8300 كراسة شروط لـ مشروع التجمعات التنموية بمنطقة وسط سيناء، وذلك فى منافذ البيع التى تم تحديدها وهى ديوان عام المحافظة بالقاهرة، وديوان عام المحافظة بالعريش، وبمركز ومدينة نخل، وبمركز ومدينة بئر العبد، وبمركز ومدينة الحسنة بـ شمال سيناء والطور بجنوب سيناء.

ومن المقرر تواصل بيع كراسات الشروط حتى 12 ديسمبر القادم نظير مبلغ 50 جنيها للكراسة، على أن يتم تقديم الطلبات فى نفس منافذ البيع اعتبارا من 15 ديسمبر القادم وحتى 29 فبراير 2020.

يذكر أن ثمن الكراسة 50 جنيها، وتباع الكراسات فى موعد ممتد حتى 12/12/2019، بمنافذها فى محافظة شمال سيناء منفذ العريش فى ديوان عام المحافظة، منفذ بئر العبد فى مجلس المدينة ، منفذى وسط سيناء فى مجلس مدينة نخل ومجلس مدينة الحسنة.

وفى محافظة جنوب سيناء بمنفذ الطور بديوان عام المحافظة ، ومنفذ القاهرة لتلقى طلبات المتقدمين من أبناء كافة المحافظات بمكتب محافظة شمال سيناء بالقاهرة وعنوانه: 48 شارع خضر التونى - عمارات التوفيق لضباط القوات المسلحة - مدينة نصر.

وسبق وأعلنت محافظة شمال وجنوب سيناء خطوات تملك منزل و10 أفدنة بتجمعات سيناء التنموية، حيث أصبح الأن متاحًا أمام كافة المصريين من كل المحافظات تملك منزل و10 أفدنة زراعية بوسط وجنوب سيناء بمشروعات سيناء التنموية الزراعية الجديدة التى اعلنت عنها الدولة واتاحت الفرصة للجميع للتملك به بالتقدم للحصول على منزل على مساحة 175 مترا مربعا ( منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة إضافية ) ومساحة 10 أفدنة والمستهدف 1187 أسرة فى شمال وجنوب سيناء منهم 585 أسرة فى شمال سيناء.

ومواقع التجمعات 18 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسى ، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية.

ومواقع هذه التجمعات فى محافظة شمال سيناء بمركز الحسنة بوسط سيناء، وبه خمس تجمعات وهى تجمع أم فروث بقرية المغارة ، تجمع ك61 بقرية بغداد، تجمع الدفيدف بمدينة الحسنة، تجمع النوافعه بقرية المغفر، تجمع خشم الجاد بقرية إخرم.

مركز نخل بوسط سيناء وبه 6 تجمعات وهى:

تجمع طويل الحامض ، تجمع الخفجه، تجمع النثيله 1 ، تجمع النثيلة 2 ، تجمع ابورصاصه بقرية صدر الحيطان، تجمع طيبه بقرية التمد.

وفى محافظة جنوب سيناء بمركز راس سدر وبه 4 تجمعات وهى : تجمع النهايات، تجمع الحمة ، تجمع الطيبة بقرية وادى جعده، تجمع السحيمى.

ومركز سانت كاترين وبه 3 تجمعات وهى :

تجمع وادى سعال ، تجمع سهل القاع ، تجمع اسلا وعريق .

وتكلفة المسكن 263000 جنيه، وسعر تكلفة فدان الارض الزراعية 26600 جنيه، للفدان الواحد من بين ال10 أفدنة ، بإجمالى قيمة المسكن والأرض 629000جنيه، وآلية السداد هى 5‎%‎ دفعة مقدمة من اجمالى قيمة الارض والمسكن عند التخصيص ، 20 ‎%‎ من قيمة الارض والمسكن بعد مرور 2 سنوات بعد اثبات الجدية ، 75‎%‎ تسدد على اقساط سنوية على مدة 30 سنة ، ويتم السداد فى البنوك الحكومية وهى التعمير والإسكان - البنك الزراعى المصرى.