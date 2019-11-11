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بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:29 ص
بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى متظاهرو بوليفيا
أ ش أ

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بوليفيا.. كشف الرئيس البوليفى المستقيل، إيفو موراليس، اليوم الاثنين أن خصومه يحاولون اعتقاله بطريقة "غير قانونية".
وكتب موراليس في تغريدة علي موقع (تويتر)، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، :"أن أحد ضباط الشرطة أعلن تنفيذ أمر غير قانوني بتوقيفي".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت مجموعات من المجرمين منزلي".


وكانت وزيرة الصحة جابرييلا مونتانيو، قد صرحت في وقت سابق، بأن الشرطة البوليفية تعتزم احتجاز موراليس في وقت لاحق، كما أكد زعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو هذا الأمر.


واعتقلت الشرطة رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا للانتخابات، فضلا عن عدد من رؤساء فروعها الإقليمية بتهمة تغطيتهم لانتهاكات قانون الانتخابات الواردة في تقرير صادر عن مراقبين من منظمة الدول الأمريكية.


يذكر أن الرئيس البوليفي، قد أعلن استقالته عقب ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضده.


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