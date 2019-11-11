بوليفيا.. محتجون ملثمون يستولون على سفارة فنزويلا

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بوليفيا.. أعلنت السفيرة الفنزويلية لدى بوليفيا كريسبيلى جونزاليس، أن محتجين ملثمين استولوا على مقر سفارة بلادها فى بوليفيا، على إثر استقالة الرئيس البوليفى إيفو موراليس.

وأضافت أن المحتجين يريدون ارتكاب "مجزرة" بحق العاملين في السفارة،، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز" اليوم / الإثنين/.

بدوره أدان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الانقلاب على الرئيس البوليفي إيفو موراليس"، داعيا إلى "التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصلية البوليفية ضحية العنصرية.

كان الرئيس البوليفي، قد أعلن استقالته في أعقاب ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضده.. وأشار إلى أن مذكرة توقيف "غير قانونية" قد صدرت بحقه .