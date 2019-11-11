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بوليفيا.. بكين وموسكو تدعوان إلى تسوية الوضع البوليفى وفقا للقانون

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:02 م
بوليفيا.. بكين وموسكو تدعوان إلى تسوية الوضع البوليفى وفقا للقانون الرئيسان الروسى والصينى - أرشيفية
أ ش أ

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دعت بكين كافة القوى السياسية فى بوليفيا إلى حل خلافاتها سلميا، وفى الإطار الدستورى والقانونى.
جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج - خلال المؤتمر الصحفى اليومى، تعليقا على الوضع فى بوليفيا ، بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس.
وأضاف المتحدث، أن الصين تتابع عن كثب التطورات الداخلية فى بوليفيا، معربة عن الأمل أن تحل الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة بالطرق السلمية، وفى الإطار الدستورى والقانونى، وأن تستعيد البلاد الاستقرار الاجتماعى فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانبها ، أعربت الرئاسة الروسية " الكرملين " عن الأمل فى أن يتم تسوية الوضع فى بوليفيا وفقا للقانون، ودون تدخل خارجى. 
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الإثنين/ أن (موسكو ) تحث الجميع على الهدوء، وأن يقرر مواطنو بوليفيا مصيرهم بأنفسهم دون تدخل من قبل أي دولة خارجية، نافيا وجود اتصالات مع الرئيس "المستقيل " ايفو موراليس بشأن حصوله على اللجوء في روسيا . 
وأكد بيسكوف ، أن الوضع في بوليفيا لن يؤثر على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المرتقبة " للبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة " بريكس".


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