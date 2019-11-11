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بوتين وميركل يبحثان الوضع فى سوريا وليبيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:38 م
بوتين وميركل يبحثان الوضع فى سوريا وليبيا ميركل
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 بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في سوريا وليبيا.
 
وناقش الجانبان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين الوضع في ليبيا، وأيدا الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية هناك، كما بحثا الوضع في سوريا، وأكدا ضرورة حل المشاكل الإنسانية، بما في ذلك ضمان عودة اللاجئين.
 
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين: "أيد بوتين وميركل الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية في ليبيا. وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة الألمانية الرامية إلى استئناف الحوار الليبي وإشراك المجتمع الدولي بنشاط أكبر في البحث عن حل سلمي للمشكلة".

ميركل

فلاديمير بوتين

سوريا

ليبيا

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