بنك التنمية الأفريقى يوافق على تمويل مشروع أطول طريق مزدوج فى كينيا

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وافق بنك التنمية الأفريقى ، على تمويل مشروع أطول طريق سريع مزدوج فى كينيا، بتكلفة تبلغ 257.68 مليون دولار.

وأوضح البنك فى بيان له، صدر اليوم الإثنين، أنه سيقوم بتمويل نسبة 69% من هذا المشروع، بينما سيقوم صندوق النمو الأفريقى، الذى يشارك فيه بنك التنمية الأفريقى، وبنك الصين بتمويل نسبة 12%، مضيفا أن الحكومة الكينية ستقوم بتمويل نسبة 19%.

وأضاف بنك التنمية، أن مدة المشروع تبلغ خمسة أعوام، مشيرا إلى أنه سيقوم بتحويل طريق كينول / ساجانا / ماروا، الذى يبلغ طوله 84 كيلومترا فى وسط وشرق كينيا، من طريق مفرد إلى طريق مزدوج، على أن يتم استكمال هذا المشروع خلال عام 2025.

وتابع بنك التنمية الأفريقى فى بيانه، أن "الطريق الجديد سيؤدى إلى زيادة تدفق حركة المرور بين مدينة مومباسا الساحلية ومراكز رئيسية مثل نيروبى، وسيؤدى إلى تسهيل النقل بين نيروبى ومنطقة جبل كينيا"، مؤكدا أن "هذا الطريق سيساهم فى تحقيق التكامل الإقليمى فى منطقة شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، وأن حوالى 15ر1 مليون شخص سيستفيدون من مشروع ازدواج الطريق من بينهم منتجون، ورجال صناعة، وتجار؛ لأنه سيوفر لهم الوقت والمال.

وأشار، إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الحكومة الكينية الرامية إلى تحسين البنية الأساسية، والتى تضمنت إنشاء طرق جديدة بلغ طولها 1304 كيلومترات خلال الأعوام الأخيرة.