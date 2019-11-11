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بعد الجزائر.. قيس سعيد يكلف رئيس حكومة تونس بزيارة فرنسا وإيطاليًا بدلًا عنه

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:52 م
بعد الجزائر.. قيس سعيد يكلف رئيس حكومة تونس بزيارة فرنسا وإيطاليًا بدلًا عنه يوسف الشاهد أثناء زيارته الحزائر
كتبت – هناء أبو العز

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للمرة الثانية، منذ توليه رئاسة تونس، كلف قيس سعيد، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بزيارة إلى باريس محمَلا برسالة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفق ما جاء فى بيان لرئاسة الجمهورية.
 
 
يأتى ذلك للمرة الثانية، بعد تكليفه بزيارة الجزائر مؤخرا، حيث يشارك رئيس الحكومة بهذه المناسبة فى منتدى السلام الذى ينعقد بالعاصمة الفرنسية يومى 12 و 13 نوفمبر الجارى.
 
 
كما يسافر رئيس الحكومة زيارة إلى إيطاليا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية محملا برسالة خطيّة إلى الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما جاء فى البيان.
 
 

الجزائر

تونس

قيس سعيد

يوسف الشاهد

منتدى السلام

فرنسا

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