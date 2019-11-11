بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى بوفد جامعى تراث المنيا الشعبى

سارة علام

استقبل اليوم الاثنين، الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مجموعة من جامعى تراث المنيا الكاثوليكى الشعبى، وذلك فى بيت السامرى الصالح بشيراتون.

حضر الاجتماع الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والدكتورة ماريز تادرس أستاذ العلوم السياسية بجامعة ساسيكس البريطانية، بالإضافة إلى الأب أنطون فؤاد، ونادى عبد السيد.

جدير بالذكر أن الهدف من هذا اللقاء هو عرض ما وصل إليه جامعى التراث، وكيفية الاستفادة منه فى المجال التعليمى بالكنيسة وفى المجال التنموى.