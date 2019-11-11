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انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:47 م
انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور انهيار عقار بالخليفة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد حى الخليفة جنوب القاهرة، انهيار عقار خالى من السكان رقم 23 شارع الغفارى، دون إصابات، وتبين من معاينته أنه مكون من أرضى ودورين، والعقار من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.
 
ورفع فرع هيئة النظافة والتجميل بالخليفة والإدارات المعنية بالحى مخلفات العقار المنهار، وفتح الطريق بحضور سكرتير عام الحى والإدارات المساعدة لمتابعة استكمال رفع الأنقاض والمخلفات.
 
وفى نفس السياق، أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بتشكيل لجنة هندسية من حى الخليفة لمعاينة آثار العقار المنهار والكشف عن أسباب سقوطه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
انهيار عقار بالخليفة (2)
انهيار عقار بالخليفة 

انهيار عقار بالخليفة (3)
انهيار عقار فى الخليفة 

انهيار عقار بالخليفة (4)
عقار الخليفة 

انهيار عقار بالخليفة (5)
انهيار عقار 

انهيار عقار بالخليفة (6)
انهيار عقار بالقاهرة

انهيار عقار بالخليفة (7)
انهيار عقار بالخليفة 

انهيار عقار بالخليفة (8)
انهيار عقار بالخليفة 

انهيار عقار بالخليفة (9)
انهيار عقار بالخليفة 

انهيار عقار بالخليفة (1)
انهيار عقار بالخليفة 

 


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