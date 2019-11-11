انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد حى الخليفة جنوب القاهرة، انهيار عقار خالى من السكان رقم 23 شارع الغفارى، دون إصابات، وتبين من معاينته أنه مكون من أرضى ودورين، والعقار من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.

ورفع فرع هيئة النظافة والتجميل بالخليفة والإدارات المعنية بالحى مخلفات العقار المنهار، وفتح الطريق بحضور سكرتير عام الحى والإدارات المساعدة لمتابعة استكمال رفع الأنقاض والمخلفات.

وفى نفس السياق، أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بتشكيل لجنة هندسية من حى الخليفة لمعاينة آثار العقار المنهار والكشف عن أسباب سقوطه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.