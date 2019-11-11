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انهاء خدمة عبد القادر محمد المهدى خطيب بأوقاف القاهرة لانقطاعه عن العمل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:24 م
انهاء خدمة عبد القادر محمد المهدى خطيب بأوقاف القاهرة لانقطاعه عن العمل الاوقاف ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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قالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة، انهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة عبد القادر محمد المهدى محمد صالح إمام وخطيب بأوقاف القاهرة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية نظرًا لانقطاعه عن العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

 


الأوقاف

انهاء خدمة خطيب باوقاف القاهرة

اخبار الاوقاف

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