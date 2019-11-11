انقطاع شبكات المحمول والإنترنت عن جنوب البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

انقطعت منذ الساعات الأولى من مساء أمس الاثنين، شبكات المحمول والإنترنت، بمنطقة حلايب جنوب البحر الأحمر، بسبب سقوط الأمطار، وسوء الطقس.

وناشد أهالى المدينة مسئولى شبكات المحمول بإصلاح الأعطال، والمحاولة فى عودة الشبكات مرة أخرى، للاطمئنان على أهاليهم وذويهم المقيمين خارج المنطقة.

وكانت شهدت مدن حلايب وشلاتين منذ اول أمس حتى مساء أمس هطول أمطار غزيرة ومتفرقة على شتا المناطق وخاصة الصحرواية، وسط حالة من الفرح والبهحة من الأهالى، الذين ينتظرون ظهور العشب لرعى الأبل والماشية.

وقام مجلس مدينة الشلاتين بسحب المياه من قرب المناطق السكنية وتسير الحركة المرورية بالشوارع التى تكدست فيها المياه.







