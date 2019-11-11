سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع شبكات المحمول والإنترنت عن جنوب البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:28 م
انقطاع شبكات المحمول والإنترنت عن جنوب البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية الأمطار
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انقطعت منذ الساعات الأولى من مساء أمس الاثنين، شبكات المحمول والإنترنت، بمنطقة حلايب جنوب البحر الأحمر، بسبب سقوط الأمطار، وسوء الطقس.

وناشد أهالى المدينة مسئولى شبكات المحمول بإصلاح الأعطال، والمحاولة فى عودة الشبكات مرة أخرى، للاطمئنان على أهاليهم وذويهم المقيمين خارج المنطقة.

وكانت شهدت مدن حلايب وشلاتين منذ اول أمس حتى مساء أمس هطول أمطار غزيرة ومتفرقة على شتا المناطق وخاصة الصحرواية، وسط حالة من الفرح والبهحة من الأهالى، الذين ينتظرون ظهور العشب لرعى الأبل والماشية.

وقام مجلس مدينة الشلاتين بسحب المياه من قرب المناطق السكنية وتسير الحركة المرورية بالشوارع التى تكدست فيها المياه. 

الامطار (1)
 

 

الامطار (2)
 

 


البحر الاحمر

شبكات المحمول

البحر الأحمر

امطار حلايب وشلاتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة ..صور

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة