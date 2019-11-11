انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

تمتلك مصر وفرنسا علاقات متميزة على المستوى الاقتصادي و من أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في دعمها بمصر الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة

(المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

وتشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

تعرف على العلاقة الاقتصادية من خلال الانفوجراف .

١- تبلغ الاستثمارات الأجنبية الفرنسية فى مصر 5.2 مليار دولار.

٢- تعمل فى مصر 160 شركة فرنسية يعمل بها نحو 30 ألف عامل.

٣- تبلغ محفظة التعاون الدولى بين البلدين مليار دولار .

٤- يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار .