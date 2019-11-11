سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:00 ص
انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمتلك مصر وفرنسا علاقات متميزة على المستوى الاقتصادي و من أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في دعمها بمصر الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة
 (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
 
وتشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
 
تعرف على العلاقة الاقتصادية من خلال الانفوجراف .
 
١- تبلغ الاستثمارات الأجنبية الفرنسية فى مصر 5.2 مليار دولار.
 
٢- تعمل فى مصر 160 شركة فرنسية يعمل بها نحو 30 ألف عامل.
 
٣- تبلغ محفظة التعاون الدولى بين البلدين مليار دولار .
 
٤- يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار .
 
8bfe122d-dd7e-423e-92b3-d60de5273261
 
 

 


الاستثمارات الفرنسية في مصر

الاستثمار الفرنسى المباشر

مصر وفرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة